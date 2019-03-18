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На Донбассе погиб военнослужащий

Киев • УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один украинский военный. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

На Донбассе погиб военнослужащий

"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12.00 зафиксировано уже 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. С 06.40 в течение 25 минут по направлению поселка Молодежное оккупанты выпустили 14 мин преимущественно 120-го калибра по оборонительным позицияхм наших защитников Катериновки", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, в районе хутора Свободный около 10.00 зафиксировано враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации в составе подразделений Объединенных сил от начала текущих суток есть безвозвратная потеря. Вследствие вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий 1998 года рождения", - добавил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 17 марта, боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое раненых.

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