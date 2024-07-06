На президентских выборах в Иране реформатор Масуд Пезешкян опережает ультраконсерватора Саида Джалиля

На выборах в Иране, предварительно, реформист Масуд Пезешкиан опережает ультраконсерватора Саида Джалила. Об этом сообщает Irna, передает УНН.

Детали

По предварительным результатам выборов в Иране, реформист Масуд Пезешкиан выходит на лидирующую позицию над ультраконсерватором Саидом Джалилом во втором туре президентских выборов.

По информации избирательного органа страны, Пезешкиан на данный момент получил более 11 миллионов голосов, что значительно превышает поддержку Саида Джалила, который собрал около 9 миллионов голосов.

Добавим

Окончательный результат выборов должен быть объявлен сегодня.

Напомним

Выборы в Иране были организованы после гибели предыдущего президента страны Эбрагима Раиси в авиакатастрофе в этом году.

Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней