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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На президентских выборах в Иране реформатор Масуд Пезешкян опережает ультраконсерватора Саида Джалиля

На президентских выборах в Иране реформатор Масуд Пезешкян опережает ультраконсерватора Саида Джалиля

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 03:42  •  1089 просмотра

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Согласно предварительным результатам, реформист Масуд Пезешкян опережает ультраконсерватора Саида Джалиля на президентских выборах в Иране.

На выборах в Иране, предварительно, реформист Масуд Пезешкиан опережает ультраконсерватора Саида Джалила. Об этом сообщает Irna, передает УНН.

Детали

По предварительным результатам выборов в Иране, реформист Масуд Пезешкиан выходит на лидирующую позицию над ультраконсерватором Саидом Джалилом во втором туре президентских выборов.

По информации избирательного органа страны, Пезешкиан на данный момент получил более 11 миллионов голосов, что значительно превышает поддержку Саида Джалила, который собрал около 9 миллионов голосов.

Добавим

Окончательный результат выборов должен быть объявлен сегодня.

Напомним

Выборы в Иране были организованы после гибели предыдущего президента страны Эбрагима Раиси в авиакатастрофе в этом году.

Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней20 мая 2024, 09:11 • 17759 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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