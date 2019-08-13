На популярных пляжах в Одессе вода не соответствует санитарным нормам

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 100103 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130019 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127722 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128897 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130822 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153211 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151165 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
На популярных пляжах в Одессе вода не соответствует санитарным нормам

На популярных пляжах в Одессе вода не соответствует санитарным нормам

Киев  •  УНН

 • 19446 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вода на пляжах Одессы, а именно на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада" не соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает УНН.

В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и г. Одессы исследованы 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели.

"Не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные 06.08.2019 г. на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада", - сообщили в лабораторном центре.

Напомним, киевлянам и гостям столицы не рекомендуют купаться на всех городских пляжах.

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