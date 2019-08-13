На популярных пляжах в Одессе вода не соответствует санитарным нормам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Вода на пляжах Одессы, а именно на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада" не соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает УНН.
В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и г. Одессы исследованы 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели.
"Не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные 06.08.2019 г. на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада", - сообщили в лабораторном центре.
Напомним, киевлянам и гостям столицы не рекомендуют купаться на всех городских пляжах.