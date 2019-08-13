На популярних пляжах в Одесі вода не відповідає санітарним нормам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вода на пляжах Одеси, а саме на пляжах 10, 13, 16 станцій В.Фонтану, "Аркадія" та "Відрада" не відповідають санітарним нормам. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів та м. Одеси досліджені 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на санітарно-хімічні показники.
"Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам проби морської води, відібрані 06.08.2019 р. на пляжах 10, 13, 16 станцій В.Фонтану, "Аркадія" і "Відрада", - повідомили в лабораторному центрі.
Нагадаємо, киянам та гостям столиці не рекомендують купатися на всіх міських пляжах.