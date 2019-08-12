Виявили небезпечні бактерії: киянам радять не купатись на столичних пляжах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Киянам та гостям столиці не рекомендують купатися на всіх міських пляжах, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі ГУ Держпродспоживслужби у Києві, досліджені проби води відкритих водойм на 05.08.2019р. не відповідають вимогам санітарних правил.
Так було виявлено “перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Троєщина” та “Чорторий”;
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на пляжі “Чорторий” зафіксовано наявність на поверхні води мілких водоростей;
водневий показник — пляж “Райдуга”;
біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі “Райдуга” та “Тельбін”.
“Проби води з питних фонтанчиків не відбирались”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на 14 пляжах Києва купатися небезпечно.