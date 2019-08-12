Обнаружили опасные бактерии: киевлянам советуют не купаться на столичных пляжах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевлянам и гостям столицы не рекомендуют купаться на всех городских пляжах, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов на 05.08.2019р. не соответствуют требованиям санитарных правил.
Так, было обнаружено "превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Водоворот";
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на пляже "Водоворот" зафиксировано наличие на поверхности воды мелкие водоросли;
водородный показатель - пляж "Радуга";
биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Радуга" и "Тельбин".
"Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на 14 пляжах Киева купаться опасно.