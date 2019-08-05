В Одесі рекомендують поки не купатись на міських пляжах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Після сильних дощів на пляжах Одеси купатись не рекомендується. Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті міської ради Одеси, передає УНН.
Як повідомили у міській раді, у зв’язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3-4 серпня 2019 року в місті Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста.
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"... з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста", - йдеться у повідомленні.
Рекомендація діє до особливого розпорядження, повідомили у міській раді.
Нагадаємо, станом на 4 серпня, негода в Одесі повалила 22 дерева і 4 великих гілки.