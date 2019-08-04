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В Одесі дощ вирвав зливовий колектор

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Деволановской спуску в Одесі через сильну зливу вирвало зливовий колектор. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний сайт міста.

"Потужні дощові потоки рознесли по вулицях міста гори випадкового сміття, бруду і каменів. На Деволановской спуску вирвало зливовий колектор, в результаті чого камені, землю і фрагменти асфальтного покриття були змиті на Митну площу. Також сильний дощ став причиною сходження грунту на вул. Балківську з насипу моста, розташованого біля Автовокзалу", - йдеться в повідомленні.

Комунальні служби міста продовжують ліквідацію наслідків негоди: прибирають бруд, камені, повалені дерева з вулиць міста.

Нагадаємо, кількість знеструмлених через негоду населених пунктів Станом на вчора 4 серпня зросла.

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