Количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине из-за непогоды по состоянию на 19 часов 4 августа обесточен уже 61 населенный пункт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 19 часов наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 61 населенный пункт в 5 областях, а именно Днепропетровская - 33, Донецкая - 14 Запорожская - 6, Луганская - 4, Одесская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго ", - сообщает ГСЧС.
Также спасатели продолжают преодолевать последствия непогоды в отдельных областях.
Так, в Запорожском районе Запорожской области возле СТ "Пруды 2" произошло заиление дороги протяженностью около 40 м. В результате чего были заблокированы 20 автомобилей. Спасатели расчистили проезд. Кроме того, подразделения ГСЧС продолжают убирать поваленные стихией деревья.
Напомним, по состоянию на 17 часов 4 августа количество обесточенных населенных пунктов составляло 59.