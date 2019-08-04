Кількість знеструмлених через негоду населених пунктів зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні через негоду станом на 19 годину 4 серпня знеструмлений вже 61 населений пункт. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 19 годину спостерігаються опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях.
Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 61 населений пункт у 5 областях, а саме: Дніпропетровська — 33, Донецька — 14, Запорізька — 6, Луганська — 4, Одеська — 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго”, — повідомляє ДСНС.
Також рятувальники продовжують долати наслідки негоди в окремих областях.
Так, у Запорізькому районі Запорізької області поблизу СТ “Пруди 2” відбулося замулення дороги протяжністю близько 40 м. внаслідок чого було заблоковано 20 автомобілів. Рятувальники розчистили проїзд. Крім того, підрозділи ДСНС продовжують прибирати повалені негодою дерева.
Нагадаємо, станом на 17 годину 4 серпня кількість знеструмлених населених пунктів становила 59.