В Одессе дождем вырвало ливневый коллектор

“Мощные дождевые потоки разнесли по улицам города горы случайного мусора, грязи и камней. На Деволановском спуске вырвало ливневый коллектор, в результате чего камни, землю и фрагменты асфальтного покрытия были смыты на Таможенную площадь. Также сильный дождь стал причиной схода грунта на ул. Балковскую с насыпи моста, расположенного возле Автовокзала”, — говорится в сообщении.

Коммунальные службы города продолжают ликвидацию последствий непогоды: убирают грязь, камни, поваленные деревья с улиц города.

Напомним, количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов состояним на вчер 4 августа возросло.