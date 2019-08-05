В Одессе рекомендуют пока не купаться на городских пляжах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. После сильных дождей на пляжах Одессы купаться не рекомендуется. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте городского совета Одессы, передает УНН.
Как сообщили в городском совете, в связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 году в городе Одессе, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.
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"... с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", - говорится в сообщении.
Рекомендация действует до особого распоряжения, сообщили в городском совете.
Напомним, по состоянию на 4 августа, непогода в Одессе повалила 22 дерева и 4 больших ветви.