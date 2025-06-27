В Полтавской области из-за атаки рф дронами повреждены супермаркет и медучреждение

В Полтавской области из-за ночной атаки российских войск обломками дронов повреждены супермаркет и медицинское учреждение, сообщил в пятницу вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной атаки врага и работы ПВО обломками также повреждены помещения и оборудование учреждения здравоохранения. К счастью, пострадавших нет - написал Когут

Ночью на Полтавщине работала ПВО. Как сообщал Когут, было зафиксировано падение обломков вражеских дронов в Кременчугском районе. "Повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало", - отметил и.о. главы ОВА.

359 из 363 дронов и 6 из 8 ракет обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф