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В Полтавской области из-за атаки рф дронами повреждены супермаркет и медучреждение

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Ночная атака врага на Полтавщине привела к падению обломков дронов в Кременчугском районе. Повреждены помещения и оборудование медучреждения, а также транспортные средства и супермаркет.

В Полтавской области из-за атаки рф дронами повреждены супермаркет и медучреждение

В Полтавской области из-за ночной атаки российских войск обломками дронов повреждены супермаркет и медицинское учреждение, сообщил в пятницу вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.

В результате ночной атаки врага и работы ПВО обломками также повреждены помещения и оборудование учреждения здравоохранения. К счастью, пострадавших нет

- написал Когут

Ночью на Полтавщине работала ПВО. Как сообщал Когут, было зафиксировано падение обломков вражеских дронов в Кременчугском районе. "Повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало", - отметил и.о. главы ОВА.

359 из 363 дронов и 6 из 8 ракет обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф27.06.25, 10:02 • 1676 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Полтавская область
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