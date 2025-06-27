На Полтавщині через атаку рф дронами пошкоджено супермаркет і медзаклад
Київ • УНН
Нічна атака ворога на Полтавщині спричинила падіння уламків дронів у Кременчуцькому районі. Пошкоджено приміщення та обладнання медзакладу, а також транспортні засоби й супермаркет.
У Полтавській області через нічну атаку російських військ від уламків дронів пошкоджено супермаркет і медзаклад, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
У результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я. На щастя, постраждалих немає
Уночі на Полтавщині працювала ППО. Як повідомляв Когут, було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів у Кременчуцькому районі. "Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - зазначив т.в.о. голови ОВА.
359 з 363 дронів та 6 з 8 ракет знешкодили над Україною під час нічної атаки рф27.06.25, 10:02 • 1836 переглядiв