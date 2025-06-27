На Полтавщині через атаку рф дронами пошкоджено супермаркет і медзаклад

У Полтавській області через нічну атаку російських військ від уламків дронів пошкоджено супермаркет і медзаклад, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

У результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я. На щастя, постраждалих немає - написав Когут

Уночі на Полтавщині працювала ППО. Як повідомляв Когут, було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів у Кременчуцькому районі. "Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - зазначив т.в.о. голови ОВА.

359 з 363 дронів та 6 з 8 ракет знешкодили над Україною під час нічної атаки рф