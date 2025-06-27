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На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
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На Полтавщині через атаку рф дронами пошкоджено супермаркет і медзаклад

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Нічна атака ворога на Полтавщині спричинила падіння уламків дронів у Кременчуцькому районі. Пошкоджено приміщення та обладнання медзакладу, а також транспортні засоби й супермаркет.

На Полтавщині через атаку рф дронами пошкоджено супермаркет і медзаклад

У Полтавській області через нічну атаку російських військ від уламків дронів пошкоджено супермаркет і медзаклад, повідомив у п'ятницю т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

У результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я. На щастя, постраждалих немає

- написав Когут

Уночі на Полтавщині працювала ППО. Як повідомляв Когут, було зафіксовано падіння уламків ворожих дронів у Кременчуцькому районі. "Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - зазначив т.в.о. голови ОВА.

359 з 363 дронів та 6 з 8 ракет знешкодили над Україною під час нічної атаки рф27.06.25, 10:02 • 1836 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Полтавська область
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