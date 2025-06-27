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359 з 363 дронів та 6 з 8 ракет знешкодили над Україною під час нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Вночі Україна відбила масовану повітряну атаку з 371 засобу нападу, включаючи "Кинджали", Shahed та "Калібри". Знешкоджено 365 цілей ППО, основний удар припав на Старокостянтинів.

359 з 363 дронів та 6 з 8 ракет знешкодили над Україною під час нічної атаки рф

росія вночі запустила по Україні 363 дрони та 8 ракет, у тому числі два "Кинджали", знешкоджено 359 дронів та збито 6 ракет, основний удар припав на Старокостянтинів, є влучання у трьох місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 червня ворог атакував 371 засобом повітряного нападу:

  • 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф (понад 200 із них - "шахеди");
    • 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської обл. - рф;
      • 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

        "Основний напрямок удару - місто Старокостянтинів, Хмельницької області", - ідеться у повідомленні.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника - 217 збито вогневими засобами, 148 - локаційно втрачені

        - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах і перечислили:
        • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
          • 6 крилатих ракет "Калібр" - збито.

            "Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - вказали у ПС ЗСУ.

            Київщину вночі масовано атакував ворог: є постраждалий27.06.25, 09:30 • 2516 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Війна
            Калібр (ракета)
            Збройні сили України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Шахед-136
            Україна
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