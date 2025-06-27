Київщину вночі масовано атакував ворог: є постраждалий
Київ • УНН
Київська область пережила нічну атаку дронами та ракетами, внаслідок якої поранено чоловіка у Фастівському районі. Пошкоджено будинки у Бориспільському та Фастівському районах, а також шиномонтаж і п'ять автомобілів у Білоцерківському районі.
Київська область вночі зазнала масованої атаки російських військ дронами та ракетами, яка зачепила три райони, відомо про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою БпЛА та ракет. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився
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Зі слів голови ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:
- у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку;
- у Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголосив Калашник.
Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони23.06.25, 13:14 • 2592 перегляди