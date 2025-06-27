Київщину вночі масовано атакував ворог: є постраждалий

Київська область вночі зазнала масованої атаки російських військ дронами та ракетами, яка зачепила три райони, відомо про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою БпЛА та ракет. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився - написав Калашник.

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Зі слів голови ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:

у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку;

у Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголосив Калашник.

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