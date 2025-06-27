Враг массированно атаковал Киевщину ночью: есть пострадавший
Киев • УНН
Киевская область пережила ночную атаку дронами и ракетами, в результате которой ранен мужчина в Фастовском районе. Повреждены дома в Бориспольском и Фастовском районах, а также шиномонтаж и пять автомобилей в Белоцерковском районе.
Киевская область ночью подверглась массированной атаке российских войск дронами и ракетами, которая затронула три района, известно об одном пострадавшем, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг массированно атаковал Киевскую область с помощью БПЛА и ракет. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранение получил мужчина 1963 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался
Детали
По словам главы ОВА, последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области:
- в Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому;
- в Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и пять автомобилей.
"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - подчеркнул Калашник.
Ночная атака рф на Киевскую область: зацепило четыре района23.06.25, 13:14 • 2592 просмотра