359 из 363 дронов и 6 из 8 ракет обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф
Киев • УНН
Ночью Украина отразила массированную воздушную атаку из 371 средства нападения, включая "Кинжалы", Shahed и "Калибры". Обезврежено 365 целей ПВО, основной удар пришелся на Староконстантинов.
россия в ночь на пятницу запустила по Украине 363 дрона и 8 ракет, в том числе два "Кинжала", обезврежено 359 дронов и сбито 6 ракет, основной удар пришелся на Староконстантинов, есть попадания в трех местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 июня враг атаковал 371 средством воздушного нападения:
- 363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф (более 200 из них - «шахеды»);
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал» из Рязанской обл. - рф;
- 6 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря.
"Основное направление удара - город Староконстантинов, Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника - 217 сбито огневыми средствами, 148 - локационно утеряны
- 211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито, 148 - локационно утеряны/подавлены РЭБ;
- 6 крылатых ракет «Калибр» - сбито.
"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 8 локациях", - указали в ВС ВСУ.
Враг массированно атаковал Киевскую область ночью: есть пострадавший27.06.25, 09:30 • 2312 просмотров