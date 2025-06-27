359 из 363 дронов и 6 из 8 ракет обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

россия в ночь на пятницу запустила по Украине 363 дрона и 8 ракет, в том числе два "Кинжала", обезврежено 359 дронов и сбито 6 ракет, основной удар пришелся на Староконстантинов, есть попадания в трех местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 июня враг атаковал 371 средством воздушного нападения:

363 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф (более 200 из них - «шахеды»);

2 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал» из Рязанской обл. - рф;

6 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря.

"Основное направление удара - город Староконстантинов, Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника - 217 сбито огневыми средствами, 148 - локационно утеряны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях и перечислили:

211 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито, 148 - локационно утеряны/подавлены РЭБ;

6 крылатых ракет «Калибр» - сбито.

"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 8 локациях", - указали в ВС ВСУ.

Враг массированно атаковал Киевскую область ночью: есть пострадавший