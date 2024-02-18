На Полтавщине продолжается ремонт общежития для переселенцев с бюджетом 13,4 млн грн
Киев • УНН
В Полтавской области продолжается ремонт общежития для внутренне перемещенных лиц с бюджетом 13,4 млн. грн., в котором смогут разместиться 46 человек.
На Полтавщине продолжается этап улучшения жилищных условий общежития для внутренне перемещенных лиц. Общий ориентировочный бюджет проекта составляет 13,4 миллиона гривен. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины, передает УНН.
Детали
В городе Глобино, расположенном в Кременчугском районе Полтавской области продолжается ремонт общежития для размещения внутренне перемещенных лиц. По проекту жилье получат 46 человек, нуждающихся во временном убежище.
В частности, в рамках ремонта планируется восстановление жилых комнат, кухни, санитарных комнат и коридоров. Также предусмотрена замена окон и утепление здания, что улучшит тепловые характеристики и обеспечит комфорт в любое время года.
Добавим
Общий бюджет проекта составляет 13,4 миллиона гривен, из которых 12,1 миллиона гривен обеспечены средствами Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.
В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев12 февраля 2024, 01:11 • 131459 просмотров
На Полтавщине продолжается ремонт общежития для переселенцев с бюджетом 13,4 млн грн
В Полтавской области продолжается ремонт общежития для внутренне перемещенных лиц с бюджетом 13,4 млн. грн., в котором смогут разместиться 46 человек.
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