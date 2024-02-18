На Полтавщині триває ремонт гуртожитку для переселенців з бюджетом 13,4 млн грн

На Полтавщині триває етап поліпшення житлових умов гуртожитка для внутрішньо переміщених осіб. Загальний орієнтовний бюджет проєкту становить 13,4 мільйони гривень. Про це повідомляє Міністерство відновлення України, передає УНН.

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У місті Глобине, що розташоване в Кременчуцькому районі Полтавської області триває ремонт гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених осіб. За проєктом житло отримають 46 осіб, які потребують тимчасового притулку.

Зокрема, в рамках ремонту планується відновлення житлових кімнат, кухні, санітарних кімнат і коридорів. Також передбачена заміна вікон та утеплення будівлі, що покращить теплові характеристики та забезпечить комфорт у будь-яку пору року.

Додамо

Загальний бюджет проєкту становить 13,4 мільйони гривень, з яких 12,1 мільйона гривень забезпечені коштами Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

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