На Полтавщине обесточены более 110 тыс потребителей, проводятся восстановительные работы - ОВА

Из-за массированной атаки со стороны рф, в Полтавской области обесточены более 104 тысяч бытовых и 6700 юридических потребителей. По информации начальника Полтавской ОВА Филиппа Пронина, это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы, передает УНН.

Сейчас в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических. Фактически это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы. - сообщает руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Вследствие массированной атаки врага по объектам украинской энергетики, в Полтавской области применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений. Как сообщал УНН, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения на Полтавщине.

Харьковскую область атаковали более 15 вражеских ракет, областной центр временно без света. Все профильные службы работают, развернуты пункты Незламности, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых