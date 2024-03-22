По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых

В Запорожской области в результате ночной атаки армии рф есть погибший и, предварительно, восемь раненых, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

За несколько часов враг выпустил по Запорожью почти 20 ракет. Целился по критической инфраструктуре. Попал исключительно в гражданские объекты. уже известно об одном погибшем и восьми раненых - сообщил Федоров.

По его словам, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС.

В результате вражеской атаки повреждены десять частных домов и более 35 многоэтажек

Спасатели работают на местах попаданий. Коммунальщики определяют перечень повреждений и потребности для ликвидации последствий, добавил глава ОВА.

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