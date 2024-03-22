По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  117084 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  123956 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  168724 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  122002 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136519 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129381 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142418 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145575 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133697 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128566 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  310770 просмотра

По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых

Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью, повреждены инфраструктура и жилые дома.

Война •   •  14866 просмотра
По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых

В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице

Качество воздуха в Киеве ухудшилось из-за повышенной концентрации взвешенных частиц, вероятно, из-за низкой скорости ветра; следует закрывать окна, ограничивать пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

Общество •   •  14575 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице

Харьковскую область атаковали более 15 вражеских ракет, областной центр временно без света - ОВА

Более 15 российских ракет атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего Харьков временно остался без электроэнергии.

Общество •   •  20011 просмотра
Харьковскую область атаковали более 15 вражеских ракет, областной центр временно без света - ОВА

В Харькове линия 102 работает - МВД

В Харькове линия 102 работает, но из-за российской атаки есть проблемы с приемом звонков на 101, и сейчас продолжаются восстановительные работы.

Общество •   •  19943 просмотра
В Харькове линия 102 работает - МВД

В небе над Украиной Силы обороны уничтожили 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет - командующий Воздушных Сил

Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 55 беспилотников "Шахид" и 37 ракет, запущенных российскими войсками над Украиной в ночь на 22 марта.

Война •   •  24461 просмотра
В небе над Украиной Силы обороны уничтожили 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет - командующий Воздушных Сил

В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

Энергетические объекты в Одесской области были повреждены в результате российской атаки. В регионе частично происходят стабилизационные отключения электроэнергии.

Война •   •  25701 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 434 тысячи

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли огромные потери - около 434 710 человек личного состава, 6 840 танков и тысячи единиц военной техники.

Война •   •  22674 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 434 тысячи

В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА

Из-за российской атаки в нескольких населенных пунктах Кировоградской области осуществляются аварийные отключения электроэнергии, в частности, в части города Кропивницкий, а также было повреждено хозяйственное здание в области.

Война •   •  21670 просмотра
В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА

Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 22 марта российские войска выпустили более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов, целями которых были электростанции, линии электропередач, плотина ГЭС, жилые дома и даже троллейбус.

Война •   •  28424 просмотра
Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

Российские войска совершили 327 обстрелов 12 населенных пунктов в Запорожской области.

Война •   •  23726 просмотра
12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА