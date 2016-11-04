На Полтавщине вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, развили коррупционные схемы - Ю.Луценко

"Не побоюсь сказать: Этот объект (ООО" Сельские традиции ", расположенный в Кобеляцком районе Полтавской области - ред ..) всегда был лакомым куском для того, кто получал государственную власть. Его доили. И вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, платили откаты руководству. Вследствие созерцания на эти серьезные сделки мы потеряли серьезный бюджетный производственный комплекс ", - сказал Генеральный прокурор Украины.

По мнению Ю.Луценко, ситуация, возникшая, - следствие коррупции. С одной стороны нынешнему руководителю этого хозяйства выдвинута подозрение в нарушении законодательства, и это дело будет доведено до конца. Однако с другой стороны плохо, что в Украине уничтожаются огромные комплексы, которые могли бы давать хорошие налоги и рабочие места, отметил он.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства, которое проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Полтавской области за процессуального руководства областной прокуратуры, руководителю ООО "Сельские традиции" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (загрязнение земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

По расчетам Государственной экологической инспекции в Полтавской области, сумма материального ущерба, причиненного государству в результате нарушения природоохранного законодательства, обусловленного загрязнением земельных ресурсов, определена в объеме более 2 млн. 300 тыс. грн.

Напомним, недавно на Полтавщине обнаружено несколько десятков тысяч ртутьсодержащих ламп . Петр Яковенко, член экологического совета региона отметил, что опасные ртутьсодержащие лампы в таком количестве угрожают всей области. По словам председателя Диканьской РГА Владимира Шкарбаня, опасные отходы в Полтавскую привезли из Львова.

Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов .