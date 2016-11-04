На Полтавщине вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, развили коррупционные схемы - Ю.Луценко

ukru
15 марта, 19:03 • 114647 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164985 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137030 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129572 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112426 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105254 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134570 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131867 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127827 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 83102 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 51342 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 45757 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 27327 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

14:34 • 34312 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 134570 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134027 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269286 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298335 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 27318 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109099 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131867 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114757 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131872 просмотра
Актуальное
На Полтавщине вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, развили коррупционные схемы - Ю.Луценко

На Полтавщине вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, развили коррупционные схемы - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 7449 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На предприятии ООО "Сельские традиции", что в Полтавской области, вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, платили откаты руководству. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя ситуацию о нарушении природоохранного законодательства, обусловленную загрязнением земельных ресурсов, передает УНН со ссылкой на ГПУ в Полтавской области.

"Не побоюсь сказать: Этот объект (ООО" Сельские традиции ", расположенный в Кобеляцком районе Полтавской области - ред ..) всегда был лакомым куском для того, кто получал государственную власть. Его доили. И вместо того, чтобы строить экологические очистные системы, платили откаты руководству. Вследствие созерцания на эти серьезные сделки мы потеряли серьезный бюджетный производственный комплекс ", - сказал Генеральный прокурор Украины.

По мнению Ю.Луценко, ситуация, возникшая, - следствие коррупции. С одной стороны нынешнему руководителю этого хозяйства выдвинута подозрение в нарушении законодательства, и это дело будет доведено до конца. Однако с другой стороны плохо, что в Украине уничтожаются огромные комплексы, которые могли бы давать хорошие налоги и рабочие места, отметил он.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства, которое проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Полтавской области за процессуального руководства областной прокуратуры, руководителю ООО "Сельские традиции" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 (загрязнение земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

По расчетам Государственной экологической инспекции в Полтавской области, сумма материального ущерба, причиненного государству в результате нарушения природоохранного законодательства, обусловленного загрязнением земельных ресурсов, определена в объеме более 2 млн. 300 тыс. грн.

Напомним, недавно на Полтавщине обнаружено несколько десятков тысяч ртутьсодержащих ламп . Петр Яковенко, член экологического совета региона отметил, что опасные ртутьсодержащие лампы в таком количестве угрожают всей области. По словам председателя Диканьской РГА Владимира Шкарбаня, опасные отходы в Полтавскую привезли из Львова.

Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы