На Полтавщині замість того, щоб будувати екологічні очисні системи, розвинули корупційні схеми – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На підприємстві ТОВ "Сільські традиції", що на Полтавщині, замість того, щоб будувати екологічні очисні системи, платили відкати керівництву. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи ситуацію щодо порушення природоохоронного законодавства, зумовлену забрудненням земельних ресурсів, передає УНН з посиланням на ГПУ у Полтавській області.
“Не побоюся сказати: Цей об’єкт (ТОВ "Сільські традиції“, розташованого в Кобеляцькому районі Полтавської області — ред..) завжди був ласим шматком для того, хто отримував державну владу. Його доїли. І замість того, щоб будувати екологічні очисні системи, платили відкати керівництву. Внаслідок споглядання на ці серйозні оборудки ми втратили серйозний бюджетний виробничий комплекс”, — сказав Генеральний прокурор України.
На думку Ю.Луценка, ситуація, що виникла, — наслідок корупції. З одного боку нинішньому керівнику цього господарства висунута підозра у порушенні законодавства, і ця справа буде доведена до кінця. Проте з іншого боку недобре, що в Україні знищуються величезні комплекси, які могли б давати хороші податки і робочі місця, зауважив він.
Нагадаємо, у рамках розслідування кримінального провадження, яке проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури, керівникові ТОВ “Сільські традиції” повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239 (забруднення земель відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України.
За розрахунками Державної екологічної інспекції у Полтавській області, сума матеріальної шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, зумовленої забрудненням земельних ресурсів, визначена в обсязі понад 2 млн. 300 тис. грн.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині виявлено декілька десятків тисяч ртутьвмісних ламп. Петро Яковенко, член екологічної ради регіону зазначив, що небезпечні ртутьвмісні лампи у такій кількості загрожують усій області. За словами голови Диканської РДА Володимира Шкарбаня, небезпечні відходи на Полтавщину привезли зі Львова.
Як раніше повідомляв УНН, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів.