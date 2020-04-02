В Полтавской области зафиксированы еще два случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Кременчуге зафиксированы еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19. Инфицировано 76-летнюю мать и 55-летнюю дочь. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.
"Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины. К сожалению, есть еще 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге", - написал Малецкий.
По его словам, инфицированные мать и дочь, 76 и 55 лет соответственно.
"Известно, что у них был контакт с прибывшими из-за рубежа сыном/братом и его женой, которые вернулись 10 марта из путешествия в Венгрию. Обе женщины заболели и были госпитализированы 24 марта в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская", - рассказал Малецкий.
Также он отметил, что тестирование быстрыми тестами на COVID-19 дало отрицательный результат. ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них коронавируса.
"Сейчас мать и дочь находятся в инфекционном отделении БИЛ "Кременчугская". Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери - относительно удовлетворительное", - написал Малецкий.
Малецкий отметил, что эпидемиологи вместе с семейными врачами уже отрабатывают контакты заболевших женщин.
"В случае необходимости контактные лица без признаков заболевания будут помещены на обсервацию в больницу восстановительного лечения", - добавил он.
Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.