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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69536 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Полтавской области зафиксированы еще два случая коронавируса

В Полтавской области зафиксированы еще два случая коронавируса

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Кременчуге зафиксированы еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19. Инфицировано 76-летнюю мать и 55-летнюю дочь. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.

"Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины. К сожалению, есть еще 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге", - написал Малецкий.

По его словам, инфицированные мать и дочь, 76 и 55 лет соответственно.

"Известно, что у них был контакт с прибывшими из-за рубежа сыном/братом и его женой, которые вернулись 10 марта из путешествия в Венгрию. Обе женщины заболели и были госпитализированы 24 марта в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская", - рассказал Малецкий.

Также он отметил, что тестирование быстрыми тестами на COVID-19 дало отрицательный результат. ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них коронавируса.

"Сейчас мать и дочь находятся в инфекционном отделении БИЛ "Кременчугская". Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери - относительно удовлетворительное", - написал Малецкий.

Малецкий отметил, что эпидемиологи вместе с семейными врачами уже отрабатывают контакты заболевших женщин.

"В случае необходимости контактные лица без признаков заболевания будут помещены на обсервацию в больницу восстановительного лечения", - добавил он.

Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.

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