На Полтавщині зафіксовано ще два випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Кременчуці зафіксовано ще два випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Інфіковано 76-річну матір та 55-річну доньку. Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНН.
"Сьогодні надійшли результати ПЛР-аналізів, які ми направляли в Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. На жаль, маємо ще 2 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в Кременчуці",- написав Малецький.
За його словами, інфіковані мати і донька, 76 і 55 років відповідно.
"Відомо, що у них був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з подорожі до Угорщини. Обидві жінки захворіли та були госпіталізовані 24 березня до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька", - розповів Малецький.
Також він зазначив, що тестування швидкими тестами на COVID-19 дало негативний результат. ПЛР-тестування підтвердило наявність у них коронавірусу.
"Наразі мати і донька перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька". Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий. Стан доньки - відносно задовільний", - написав Малецький.
Малецький наголосив, що епідеміологи разом з сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок.
"У разі необхідності контактні особи без ознак захворювання будуть поміщені на обсервацію в лікарню відновного лікування", - додав він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.