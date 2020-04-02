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На Полтавщині зафіксовано ще два випадки коронавірусу

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Кременчуці зафіксовано ще два випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Інфіковано 76-річну матір та 55-річну доньку. Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНН.

"Сьогодні надійшли результати ПЛР-аналізів, які ми направляли в Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. На жаль, маємо ще 2 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в Кременчуці",- написав Малецький.

За його словами, інфіковані мати і донька, 76 і 55 років відповідно.

"Відомо, що у них був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з подорожі до Угорщини. Обидві жінки захворіли та були госпіталізовані 24 березня до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька", - розповів Малецький.

Також він зазначив, що тестування швидкими тестами на COVID-19 дало негативний результат. ПЛР-тестування підтвердило наявність у них коронавірусу.

"Наразі мати і донька перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ "Кременчуцька". Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий. Стан доньки - відносно задовільний", - написав Малецький.

Малецький наголосив, що епідеміологи разом з сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок.

"У разі необхідності контактні особи без ознак захворювання будуть поміщені на обсервацію в лікарню відновного лікування", - додав він.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.

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