В Полтавской области зафиксирован еще один случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Кременчуге зафиксирован еще один случай коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.
“Сегодня, 09 апреля 2020 года, получили лабораторное подтверждение еще одного случая коронавирусной болезни в Кременчуге. Заболела женщина 66 лет”, — написал Малецкий.
По его словам, с 6 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении ЛИБ “Кременчугская”.
“Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас эпидемиологами устанавливаются пути инфицирования и круг контактных лиц”, — отметил Малецкий.
Напомним, в Полтавской области у врача и медицинской сестры лабораторно подтвердили заболевания COVID-19.