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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 21086 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31317 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 48513 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 51074 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71649 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130491 просмотра

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Актуальное
В Полтавской области зафиксирован еще один случай COVID-19

В Полтавской области зафиксирован еще один случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 8337 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Кременчуге зафиксирован еще один случай коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает УНН.

“Сегодня, 09 апреля 2020 года, получили лабораторное подтверждение еще одного случая коронавирусной болезни в Кременчуге. Заболела женщина 66 лет”, — написал Малецкий.

По его словам, с 6 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении ЛИБ “Кременчугская”.

“Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас эпидемиологами устанавливаются пути инфицирования и круг контактных лиц”, — отметил Малецкий.

Напомним, в Полтавской области у врача и медицинской сестры лабораторно подтвердили заболевания COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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