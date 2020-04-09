На Полтавщині зафіксований ще один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Кременчуці зафіксований ще один випадок коронавірусного захворювання COVID-19. Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНН.
“Сьогодні, 09 квітня 2020 року, отримали лабораторне підтвердження ще одного випадку коронавірусноі хвороби в Кременчуці. Захворіла жінка 66 років”, — написав Малецький.
За його словами, з 6 квітня вона перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ “Кременчуцька”.
“Стан її здоров‘я лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Надається необхідна медична допомога. Наразі епідеміологами встановлюються шляхи інфікування та коло контактних осіб”, — зазначив Малецький.
Нагадаємо, в Полтавській області у лікаря і медичної сестри лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19.