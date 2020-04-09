На Полтавщині у двох медиків виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Полтавській області у лікаря і медичної сестри лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
“На жаль, за добу у нас підтвердилися двоє нових випадків захворювання на коронавірус. Мова йде про 73-річну лікарку і 46-річну медичну сестру з Миргородської центральної районної лікарні. Вони перебувають у задовільному стані. Раніше контактували з першим пацієнтом у Миргороді, у якого підтвердили COVID-19. Далі — працюватимемо за алгоритмом”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 73-річна жінка перебуває вдома на лікуванні, а 46-річна — у лікарні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 — летальні.