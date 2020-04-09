На Полтавщине в двух медиков обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Полтавской области у врача и медицинской сестры лабораторно подтвердили заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
“К сожалению, за сутки у нас подтвердились два новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о 73-летнем враче и 46-летней медицинской сестре с Миргородской центральной районной больницы. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее контактировали с первым пациентом в Миргороде, у которого подтвердили COVID-19. Далее — будем работать по алгоритму”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что 73-летняя женщина находится дома на лечении, а 46-летняя — в больнице.
Напомним, в Украине 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 — летальные.