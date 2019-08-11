В Полтавской области больше месяца ищут 19-летнего юношу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Полтавской области пропал 19-летний парень, сообщает УНН со ссылкой на отдел комунцикации ГУНП в области.
"Полиция разыскивает без вести пропавшего 19-летнего Владислава Радзея", - говорится в сообщении.
В последний раз Владислава видели 30 июня. Он ушел из дома и больше на связь с родными не выходил.
Его приметы: на вид 19-20 лет; рост 180 см; стриженый налысо, лицо овальное, губы средней толщины, глаза голубого цвета, худощавого телосложения.
На момент исчезновения был одет в футболку черного цвета, шорты оранжевого цвета длиной ниже колен, носки серого цвета, кроссовки красного цвета с сеткой.
Юноша может находиться в Зеньковском или Диканском районах Полтавської області (в лесных массивах), а также в г. Киев и Киевской области.
Напомним, в Одесской области исчезла малолетняя девочка.