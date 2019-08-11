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На Полтавщині понад місяць шукають 19-річного юнака

На Полтавщині понад місяць шукають 19-річного юнака

Київ • УНН

 • 10907 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Полтавській області зник 19-річний хлопець, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунцікації ГУНП в області.

"Поліція розшукує безвісно зниклого 19-річного Владислава Радзея", - йдеться в повідомленні.

Востаннє Владислава бачили 30 червня. Він пішов з дому і більше на зв'язок з рідними не виходив.

Його прикмети: на вигляд 19-20 років; зріст 180 см; стрижений налисо, обличчя овальне, губи середньої товщини, очі блакитного кольору, худорлявої статури.

На момент зникнення був одягнений у футболку чорного кольору, шорти жовтогарячого кольору довжиною нижче колін, шкарпетки сірого кольору, кросівки червоного кольору з сіткою.

Як зазначили в поліції, юнак може перебувати у Зіньківському або Диканському районах Полтавщини (в лісових масивах), а також у м. Київ та Київській області.

Нагадаємо, на Одещині зникла малолітня дівчинка.

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