На Полтавщині понад місяць шукають 19-річного юнака
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Полтавській області зник 19-річний хлопець, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунцікації ГУНП в області.
"Поліція розшукує безвісно зниклого 19-річного Владислава Радзея", - йдеться в повідомленні.
Востаннє Владислава бачили 30 червня. Він пішов з дому і більше на зв'язок з рідними не виходив.
Його прикмети: на вигляд 19-20 років; зріст 180 см; стрижений налисо, обличчя овальне, губи середньої товщини, очі блакитного кольору, худорлявої статури.
На момент зникнення був одягнений у футболку чорного кольору, шорти жовтогарячого кольору довжиною нижче колін, шкарпетки сірого кольору, кросівки червоного кольору з сіткою.
Як зазначили в поліції, юнак може перебувати у Зіньківському або Диканському районах Полтавщини (в лісових масивах), а також у м. Київ та Київській області.
Нагадаємо, на Одещині зникла малолітня дівчинка.