В Полтавской области спасатели ликвидировали пожар на свалке

Так, 3 ноября в 17:00 спасатели ликвидировали пожар на территории Лубенской городской свалки на общей площади 0,8 га. Сигнал о пожаре в восемнадцатую Государственную пожарно-спасательную часть г. Лубны поступил 2 ноября.

Ликвидация пожара длилась 2 дня. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Также для сбора мусора привлекли бульдозер местного коммунального предприятия.

Травмированных и погибших нет, причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, свалка горит в Полтавской области.