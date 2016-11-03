На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Полтавщині рятувальники за два дні ліквідували пожежу на території Лубенського міського сміттєзвалища на загальній площі 0,8 га. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Полтавській області.
Так, 3 листопада о 17:00 рятувальники ліквідували пожежу на території Лубенського міського сміттєзвалища на загальній площі 0,8 га. Сигнал про пожежу до 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Лубни надійшов 2 листопада.
Ліквідація пожежа тривала 2 дні. В гасінні пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 10 чоловіків особового складу. Також для збору сміття було залучено бульдозер місцевого комунального підприємства.
Травмованих та загиблих немає, причина пожежі наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН, сміттєзвалище горить на Полтавщині.