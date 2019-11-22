В Полтавской области во время движения фура сгорела дотла

"Сегодня, около 9 часов, на автодороге" Киев-Харьков "в Великобагачанском районе сгорел грузовой автомобиль МАН", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло во время движения. Водитель, житель Винницкой, 1989 года рождения, не пострадал. Пожар был локализован сотрудниками ГСЧС.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Киеве на ходу загорелся автомобиль Chevrolet на Воздухофлотском проспекте.