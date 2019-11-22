На Полтавщині під час руху фура згоріла до тла
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У п'ятницю на Полтавщині під час руху до тла згоріла фура. Про це повідомляє УНН з посиланням ГУНП у Полтавській області.
"Сьогодні, близько 9-ї години, на автодорозі "Київ-Харків" у Великобагачанському районі згорів вантажний автомобіль МАН", - сказано у повідомленні.
Загоряння відбулося під час руху. Водій, мешканець Вінничини, 1989 року народження, не постраждав. Пожежу було локалізовано працівниками ДСНС.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 листопада, у Києві на ходу загорівся автомобіль Chevrolet на Повітрофлотському проспекті.