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На Полтавщині під час руху фура згоріла до тла

На Полтавщині під час руху фура згоріла до тла

Київ • УНН

 • 19160 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У п'ятницю на Полтавщині під час руху до тла згоріла фура. Про це повідомляє УНН з посиланням ГУНП у Полтавській області.

"Сьогодні, близько 9-ї години, на автодорозі "Київ-Харків" у Великобагачанському районі згорів вантажний автомобіль МАН", - сказано у повідомленні.

Загоряння відбулося під час руху. Водій, мешканець Вінничини, 1989 року народження, не постраждав. Пожежу було локалізовано працівниками ДСНС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 листопада, у Києві на ходу загорівся автомобіль Chevrolet на Повітрофлотському проспекті.

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