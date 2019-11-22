В Києві під час руху загорівся автомобіль Chevrolet

ukru
21 березня, 18:19 • 78586 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 135351 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 130060 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 193259 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 150804 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 176737 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 165469 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130261 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173359 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269099 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.5 м/с
67 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 35529 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129469 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 20944 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 96181 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 22696 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 129469 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 193253 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 176733 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 165465 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 78582 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 98792 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 65915 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123724 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114621 перегляди
Актуальне
В Києві під час руху загорівся автомобіль Chevrolet

В Києві під час руху загорівся автомобіль Chevrolet

Київ • УНН

 • 13416 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У п'ятницю, 22 листопада, у Києві на ходу загорівся автомобіля Chevrolet на Повітрофлотському проспекті. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції міста Києва.

"Прибувши на місце події, інспектори почали гасити полум'я. Остаточно пожежу ліквідували рятувальники. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зі слів водія, під час руху його транспортний засіб раптово загорівся, але він встиг його зупинити та вийти з автомобіля.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві, на вул. Старонаводницькій водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, внаслідок чого автомобіль перекинувся і загорівся. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,069.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.71