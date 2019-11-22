В Києві під час руху загорівся автомобіль Chevrolet
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У п'ятницю, 22 листопада, у Києві на ходу загорівся автомобіля Chevrolet на Повітрофлотському проспекті. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції міста Києва.
"Прибувши на місце події, інспектори почали гасити полум'я. Остаточно пожежу ліквідували рятувальники. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зі слів водія, під час руху його транспортний засіб раптово загорівся, але він встиг його зупинити та вийти з автомобіля.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Києві, на вул. Старонаводницькій водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, внаслідок чого автомобіль перекинувся і загорівся.