У Києві Porsche вилетів на тротуар, перекинувся і загорівся
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві, на вул. Старонаводницькій водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, внаслідок чого автомобіль перекинувся і загорівся. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП "Київавтодор" у Facebook.
Подія сталася сьогодні, 22 листопада, о 08.36.
"Водій люксового кроссовера Porsche не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження", - сказано у повідомленні.
Від удару фрагмент дорожнього огородження відлетів на територію виробничої бази КП "ШЕУ Печерського району" і лише дивом не травмував робітників.
В результаті ДТП автомобіль перекинувся та загорівся, тому працівники КП "ШЕУ Печерського району" негайно загасили пожежу.
Лише за щасливим збігом обставин в цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав: ні четверо молодих людей в автомобілі, ні пішоходи, ні працівники ШЕУ.
Нагадаємо, смертельну ДТП на Житомирщині спричинив співробітник прокуратури.