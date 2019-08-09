В Полтавской области на пожаре погиб четырехлетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Полтавской области из-за шалостей с огнем погиб ребенок четырех лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 8 августа в 16:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем в хозяйственной постройке в селе Степаненки Гадячского района.
Прибывшие на вызов спасатели, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 17:00, а в 17:55 — ликвидирован.
На месте пожара обнаружено тело 4-летнего ребенка.
Предполагаемая причина пожара детская шалость с огнем.
Напомним, в Виннице во время ликвидации пожара в бывшем общежитии спасатели эвакуировали 40 человек.