У Вінниці вночі горів житловий будинок, евакуювали 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Вінниці під час ліквідації пожежі в колишньому гуртожитку рятувальники евакуювали 40 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області.
Так, 8 серпня о 02:43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир житлового будинку №2 у проїзді Станіславського.
У ході розвідки з’ясувалося, що осередок пожежі – у коридорі на 4-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, колишнього гуртожитоку.
Через сильне задимлення утворилася загроза для мешканців інших квартир. Пожежники одразу розпочали евакуацію людей. Загалом було виведено з небезпечної зони та знято за допомогою драбин 40 осіб, серед яких 5 дітей.
Рятувальники локалізували пожежу о 03:30, а ліквідували о 03:48.
Вогнем знищено та пошкоджено вхідні двері кількох квартир, частину домашніх речей та меблів.
Причина надзвичайної події та сума завданих вогнем матеріальних збитків встановлюються.
Нагадаємо, на території птахофабрики "Ясенсвіт" під Києвом горів ангар на площі близько 2500 м.кв.