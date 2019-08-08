В Виннице ночью горел жилой дом, эвакуировали 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Виннице во время ликвидации пожара в бывшем общежитии спасатели эвакуировали 40 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.
Так, 8 августа в 2:43 у спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома №2 в проезде Станиславского.
В ходе разведки спасатели выяснили, что очаг пожара – в коридоре на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, бывшего общежития.
Из-за сильного задымления образовалась угроза для жителей квартир, расположенных на указанных этажах. Пожарные сразу начали эвакуацию людей. Всего было выведено из опасной зоны и снято с помощью лестниц 40 человек, среди которых 5 детей.
Спасатели локализовали пожар в 03:30, а ликвидировали в 3:48.
Огнем уничтожены и повреждены входные двери нескольких квартир, часть домашних вещей и мебели.
Причина чрезвычайного происшествия и сумма нанесенных огнем материальних убытков устанавливаются.
Напомним, на территории птицефабрики "Ясенсвит" под Киевом горел ангар на площади около 2500 м.кв.