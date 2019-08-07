Пожежу на птахофабриці під Києвом ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Пожежу на території птахофабрики у Васильківському районі ліквідували. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
"Локалізовано пожежу об 21:09 на площі 2500 кв. м., ліквідовано об 21:33", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 7 серпня о 19:50 у с. Крушинка Васильківського району на території птахофабрики "Ясенсвіт" виникла пожежа ангару на площі близько 2500 м.кв.
Жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС було залучено 30 рятувальників та 7 одиниць техніки.