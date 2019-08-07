Пожежа на птахофабриці під Києвом: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Площа пожежі на території птахофабрики у Васильківському районі збільшилась до 2,5 тис. м.кв. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
За даними рятувальників, пожежа ангару виникла на території птахофабрики "Ясенсвіт" (с. Крушинка Васильківського району) о 19.50.
Площа пожежі, за даними рятувальників, уже близько 2,5 тис. м. кв.
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"Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 30 осіб та 7 одиниць техніки", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, на Київщині загорілась будівля на території птахофабрики. За попередніми даними, площа пожежі перевищує 1,8 тис. м. кв.