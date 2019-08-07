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Під Києвом загорілась птахофабрика

Під Києвом загорілась птахофабрика

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Василькові, Київська область, горить будівля на території птахофабрики. За попередніми даними, площа пожежі перевищує 1,8 тис. м. кв. Про це УНН повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"У місті Васильків горить ангар птахофабрики. Попередньо, площа пожежі - 1,8 тис. м. кв", - повідомила Рубан.

За її словами, ангар порожній.

"Постраждалих і загиблих немає", - додала Рубан.

Нагадаємо, у червні у пожежі на птахофабриці під Києвом згоріли близько 150 тис. курей.

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