Під Києвом загорілась птахофабрика
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Василькові, Київська область, горить будівля на території птахофабрики. За попередніми даними, площа пожежі перевищує 1,8 тис. м. кв. Про це УНН повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
"У місті Васильків горить ангар птахофабрики. Попередньо, площа пожежі - 1,8 тис. м. кв", - повідомила Рубан.
За її словами, ангар порожній.
"Постраждалих і загиблих немає", - додала Рубан.
Нагадаємо, у червні у пожежі на птахофабриці під Києвом згоріли близько 150 тис. курей.