Под Киевом загорелась птицефабрика

"В городе Васильков горит ангар птицефабрики. Предварительно, площадь пожара - 1,8 тыс. м. кв", - сообщила Рубан.

По ее словам, ангар пустой.

"Пострадавших и погибших нет", - добавила Рубан.

Напомним, в июне в пожаре на птицефабрике под Киевом сгорели около 150 тыс. кур.