Под Киевом загорелась птицефабрика
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Василькове, Киевская область, горит здание на территории птицефабрики. По предварительным данным, площадь пожара превышает 1,8 тыс. м. кв. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"В городе Васильков горит ангар птицефабрики. Предварительно, площадь пожара - 1,8 тыс. м. кв", - сообщила Рубан.
По ее словам, ангар пустой.
"Пострадавших и погибших нет", - добавила Рубан.
Напомним, в июне в пожаре на птицефабрике под Киевом сгорели около 150 тыс. кур.