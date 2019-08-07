Пожар на птицефабрике под Киевом: стали известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Площадь пожара на территории птицефабрики в Васильковском районе увеличилась до 2,5 тыс. м.кв. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
По данным спасателей, пожар ангара возник на территории птицефабрики "Ясенсвит" (с. Крушинка Васильковского района) в 19.50.
Площадь пожара, по данным спасателей, уже около 2,5 тыс. м. кв.
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"Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 30 человек и 7 единиц техники", - сообщили спасатели.
Напомним, в Киевской области загорелось здание на территории птицефабрики. По предварительным данным, площадь пожара превышает 1,8 тыс. м. кв.