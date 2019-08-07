Пожар на птицефабрике под Киевом ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Пожар на территории птицефабрики в Васильковском районе ликвидировали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
"Локализован пожар в 21:09 на площади 2500 кв. м., ликвидирован в 21:33", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 7 августа в 19:50 в с. Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара на площади около 2500 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС были привлечены 30 спасателей и 7 единиц техники.