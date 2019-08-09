На Полтавщині на пожежі загинула чотирирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Полтавській області через пустощі з вогнем загинула дитина чотирьох років. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в області.
Так, 8 серпня о 16:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в господарчій будівлі у селі Степаненки Гадяцького району.
Рятувальники, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 17:00, а о 17:55 – ліквідовано.
На місці пожежі виявлено тіло 4-річної дитини.
Ймовірна причина пожежі дитячі пустощі з вогнем.
Нагадаємо, У Вінниці під час ліквідації пожежі в колишньому гуртожитку рятувальники евакуювали 40 осіб.