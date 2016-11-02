В Полтавской области каждый второй случай рака легких фиксируют на запущенной стадии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За 9 мес 2016 года в Полтавской обл. раком легких заболело 319 человек, из которых у 151 человека, или 47,4% обнаружили болезнь на запущенной стадии. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Департаменте здравоохранения Полтавской областной государственной администрации.
В то же время, по данным департамента, в течение 9 мес 2016 г. 437 человек, больных раком легких, было взято на учет.
В департаменте также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 г. 61 человек, больной раком легких, узнал о болезни во время профилактических осмотров.
Добавим, что сегодня лечение рака легких возможно с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии.
В частности, лучевая терапия считается более эффективным методом лечения рака легких.
Напомним, как сообщал УНН, достижения современной физики позволили значительно усовершенствовать методы лечения онкозаболеваний.
Также напомним, в Киеве провели успешную операцию по удалению пяти метастазов рака молочной железы.