На Полтавщині кожен другий випадок раку легень фіксують на занедбаній стадії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом 9 міс 2016 року у Полтавській обл. на рак легенів захворіло 319 осіб, із яких у 151 особи, або 47,4% виявили хворобу на занедбаній стадії. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.
Водночас, за даними департаменту, протягом 9 міс 2016 року 437 осіб, хворих на рак легенів, було взято на облік.
У департаменті також додали, що протягом 9 місяців 2016 року 61 особа, яка хвора на рак легенів, дізналася про хворобу під час профілактичних оглядів.
Додамо, що сьогодні лікування раку легенів можливе за допомогою хірургічного втручання, променевої терапії та хіміотерапії.
Зокрема,променева терапія вважається більш ефективним методом лікування раку легенів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, досягнення сучасної фізики дозволили значно удосконалити методи лікування онкозахворювань.
Також нагадаємо, у Києві провели успішну операцію з видалення п'яти метастазів раку молочної залози.